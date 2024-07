"Trwa pełzająca okupacja Białorusi przez Rosję"

W rozmowie w studiu TVN24 zaznaczyła, że ludzie na Białorusi zatrzymywani są za wszelkie działania, które - w optyce władzy - mogą uderzać w reżim. - Zatrzymania prowadzone są za stanowisko proukraińskie, za śpiewanie ukraińskich piosenek, czy założenie ubrań w kolorze biało-czerwono-białym. Ludzie żyją w świecie ciągłych represji, mimo to Białorusini się nie poddają. Cztery lata ciągłych represji nie pomogły złamać naszego oporu - zaznaczyła.

"Pełzająca okupacja"

Swiatłana Cichanouska zaznaczyła, że od 2020 roku działa ruch demokratyczny, który współpracuje z podziemiem organizującym ucieczki tym, którzy chcą zbiec przed reżimem. - Dotyczy to wielu Białorusinów. Nasz naród nie zapomni i nie wybaczy tego, co zrobił Łukaszenka w ostatnich latach - zaznaczyła.

Dodała, że dyktator w Mińsku jest zagrożeniem dla niepodległości kraju, bo "sprzedaje Białoruś Rosji - kawałek po kawałku". - To pełzająca okupacja. W Ukrainie Rosja walczy za pomocą czołgów i pocisków. W Białorusi Rosja aktakuje przez rusyfikacje, przez poddawanie nas kulturze wojskowego. Działania takie są wszędzie obecne - stwierdziła.

- Łukaszenka jest zbrodniarzem wojennym, że pozwolił na rosyjskie ataki na Ukrainę z naszego terytorium. To jednak nie jest jego zasługa, że białoruskie wojsko nie ruszyło na Ukrainę. On (Łukaszenka - red.) wiedział, że nie pozwolą na to wojskowi, nie pozwolą, żebyśmy zabijali i byli zabijani przez Ukraińców - podkreśliła.