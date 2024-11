"To nie był wypadek". Po tragedii chcą dymisji rządu

- To nie był wypadek. Tych 14 osób zostało zabitych - oświadczył przed zgromadzonymi prawnik Jovan Rajić, jeden z organizatorów. - Zabiła ich korupcja, przestępczość, brak transparentności, zaniedbania i chciwość. Dlatego domagamy się odpowiedzialności i sprawiedliwości. Ten naród jest głodny sprawiedliwości - dodał.

Były burmistrz Nowego Sadu Borislav Novaković wyraził oburzenie faktem, że "po 11 dniach nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej". - Państwo nie aresztuje sprawców zbrodni, tylko tych, którzy domagają się sprawiedliwości - dodał.

Demonstranci żądają dymisji rządu

- Jeśli nasze żądania nie zostaną spełnione do końca tygodnia, będziemy kontynuować walkę na ulicy - zapowiedzieli z mównicy. W odpowiedzi na tragedię do dymisji podał się dotąd minister budownictwa, transportu i infrastruktury Serbii Goran Vesić.

- To, co zdarzyło się w Nowym Sadzie, to tylko ostatni epizod w procesie niszczenia kraju - ocenił 30-letni Milosz. - Ten schemat jest wszystkim tutaj znany. Zawierane są tajne umowy, bliscy władzy ludzie się bogacą, a narodem nie przejmuje się nikt - stwierdził mężczyzna.