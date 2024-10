Rosjanie wkroczyli do miasta, które broniło się ponad dwa lata

Siły rosyjskie są już prawie w centrum miasta Wuhłedar. Trwają tam walki - przekazał we wtorek szef władz wojskowych obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin. DeepState, projekt monitorujący sytuację na ukraińskim froncie, poinformował, że ​​Rosjanie wkroczyli do Wuhłedaru od zachodu i południa.

- Trwa obowiązkowa ewakuacja rodzin z dziećmi z 10-kilometrowej strefy w pobliżu linii frontu. Prawie wszystkie dzieci zostały już stamtąd wywiezione. W Wuhłedarze wciąż przebywa 107 osób. Bardzo trudno jest dotrzeć do tych ludzi oraz dostarczyć im pomoc humanitarną i leki, ponieważ trwa aktywna faza wojny - przyznał Fiłaszkin.

Kwestia dni lub tygodni

DeepState, projekt monitorujący sytuację na ukraińskim froncie, poinformował we wtorek, że ​​Rosjanie wkroczyli do Wuhłedaru od zachodu i południa. Pod koniec września analitycy DeepState prognozowali, że utrata Wuhłedaru, gdzie armia ukraińska powstrzymywała natarcie sił rosyjskich przez ponad dwa lata, to "kwestia dni lub tygodni".