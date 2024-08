Rosjanie przerzucili 30 tysięcy żołnierzy do przygranicznego regionu

Rosja przerzuciła na kierunek kurski 30 tysięcy żołnierzy - poinformował we wtorek naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych Ołeksandr Syrski. Liczba ta rośnie - dodał. Ofensywa wojsk ukraińskich w przygranicznym obwodzie rosyjskim trwa od początku sierpnia.

- Jednym z zadań prowadzenia operacji ofensywnej na kierunku kurskim było odwrócenie znacznych sił wroga z innych odcinków. Przede wszystkim dotyczy to kierunków pokrowskiego i kurachiwskiego (w obwodzie donieckim - red.) - powiedział Syrski.

Jak stwierdził, wróg koncentruje swoje wysiłki w rejonie miasta Pokrowsk (uznawanym za ważny węzeł logistyczny sił ukraińskich w Donbasie - red.). Naczelny dowódca zwrócił również uwagę, że w miejscu tym "skupiają się najbardziej zdolne do walki jednostki rosyjskie".

Siły ukraińskie rozpoczęły operację ofensywną w obwodzie kurskim 6 sierpnia. Syrski poinformował we wtorek, że obszar zajęty w tym regionie przez Ukraińców powiększył się do 1294 kilometrów kwadratowych, a liczba kontrolowanych miejscowości - do 100.