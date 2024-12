Policja w Korei Południowej wkroczyła do budynku, w którym odsunięty od pełnienia obowiązków prezydent Jun Suk Jeol spotkał się z innymi osobami tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego - podała agencja Yonhap z Seulu, a za nią Reuters. Funkcjonariusze chcą zabezpieczyć nagrania z kamer monitoringu. Yonhap określa budynek mianem "kryjówki".

Interwencja ma związek z dochodzeniem w sprawie wprowadzenia stanu wojennego. Yonhap podała, że celem policyjnej rewizji było zabezpieczenie nagrań z monitoringu i zidentyfikowanie osób, które weszły do ​​budynku zaledwie kilka godzin przed ogłoszeniem stanu wojennego na początku grudnia.

Reuters pisze, że "kryjówka", do której wkroczyła policja, to jeden z rządowych budynków wykorzystywany jednak tylko i wyłącznie do prywatnych spraw przez Jeola.