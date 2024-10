Wuhłedar padł. Jakie mogą być następne cele Rosjan

Rosyjska armia zbliżyła się do Wuhłedaru na początku inwazji zbrojnej w 2022 roku, jednak "przeklęta forteca" - jak rosyjska propaganda nazwała to kluczowe miasto - nie dostała się wówczas w jej ręce - pisze portal RBK-Ukraina.

Do zmiany sytuacji na korzyść rosyjskich sił doprowadziło stosowanie przez nie na dużą skalę bomb lotniczych. W ciągu kilku tygodni udało im się zająć terytoria na zachód i wschód od Wuhłedaru, a od końca września miasto było częściowo otoczone, co pozostawiło ukraińskiemu wojsku tylko jedną drogę - na północ.

Zadania rosyjskich wojsk

- Jeśli wróg będzie w stanie utrzymać tempo, będziemy musieli zbliżyć się do Kurachowego, aby utrzymać obronę na nowych pozycjach i spróbować powstrzymać Rosjan. Kurachowe stanie się potężną redutą obronną. Sytuacja jest pod kontrolą i nie można powiedzieć, że wraz ze zdobyciem Wuhłedaru wróg zyskał strategiczną perspektywę do rozwinięcia szybkich operacji ofensywnych - ocenił sytuację na tym odcinku znany ekspert ds. wojskowości Ołeksandr Musijenko, cytowany przez RBK-Ukraina.

Inny ukraiński ekspert, Ołeksandr Kowałenko prognozuje, że do końca roku wojska rosyjskie będą miały przed sobą zarówno duże zadania, czyli zdobycie Kurachowego, Pokrowska, Torecka i Czasiw Jaru, jak też mniejsze, w tym przecięcie linii frontu pod Robotynem, "otwarcie" działań zbrojnych na kierunku orichiwskim oraz intensyfikacja walk w pobliżu Hulajpola.

Najgorętsze punkty na froncie

- Są to dwa główne punkty, na których Rosjanie skoncentrowali swoje działania ofensywne. Cel jest jasny - przeprowadzić operacje flankujące, aby częściowo otoczyć (Ukraińców), z perspektywą okrążenia - uważa Musijenko.

- Według rosyjskiego dowództwa, nawet jeśli nie uda im się wejść bezpośrednio do tych miast, to przynajmniej spodziewają się je otoczyć i umocnić się na flankach. Tak było w przypadku Awdijiwki, która znajdowała się w dużym półokrążeniu, dopóki Rosjanie nie zgromadzili sił, z którymi wtargnęli do miasta - zauważył Musijenko.