Putin po raz pierwszy poleci do kraju, w którym powinni go aresztować

Na początku września prezydent Rosji Władimir Putin uda się z oficjalną wizytą do Mongolii - przekazał w czwartkowym komunikacie Kreml. Według niezależnego rosyjskojęzycznego portalu The Moscow Times, będzie to pierwsza wizyta Putina w kraju, który powinien go aresztować na podstawie nakazu wydanego w 2023 roku przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

Z komunikatu Kremla wynika, że Władimir Putin leci do Mongolii na zaproszenie tamtejszego prezydenta Uchnaagijna Churelsucha. Rosyjski przywódca ma wziąć udział w wydarzeniach poświęconych 85. rocznicy wspólnego zwycięstwa radzieckich i mongolskich sił zbrojnych nad japońską armią nad rzeką Chałchin-Goł.

"W czasie rozmów szefowie państw omówią perspektywy dalszego rozwoju stosunków rosyjsko-mongolskich oraz wymienią poglądy na aktualne kwestie międzynarodowe i regionalne" - poinformowały służby rosyjskiego prezydenta.

"Wizyta Putina w Mongolii będzie pierwszą w kraju, który powinien go aresztować na podstawie nakazu wydanego w 2023 roku przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze" - skomentował to wydarzenie niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times. Przypomniał, że w 2002 roku Mongolia ratyfikowała Statut Rzymski, a w 2023 roku przedstawiciel tego kraju został wybrany na sędziego MTK na dwuletnią kadencję.

Nakaz aresztowania

W marcu 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Władimir Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. MTK w tej samej decyzji wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Nakaz aresztowania dla Putina. Prezes MTK: to ważny moment w procesie wymierzania sprawiedliwości przez Trybunał

Autorka/Autor:tas

Źródło: The Moscow Times, tvn24.pl, PAP