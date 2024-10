Zatrzymani na dworcu, odizolowani. Podejrzenie śmiertelnie groźnego wirusa

Portal RND, powołując się na informacje od władz, informuje, że dwie osoby, które są obecnie leczone w Hamburgu, przyleciały z Rwandy do Frankfurtu. Do Hamburga podróżowały pociągiem. Podczas podróży jedna z osób skontaktowała się z lekarzami w Hamburgu, ponieważ obawiała się, że zaraziła się chorobą w Rwandzie. Według informacji medialnych to student medycyny.

Dwie osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem Marburg

Wirus Marburg. Co to, objawy

Wirus Marburg, podobnie jak wirus Ebola, znajduje się na liście Światowej Organizacji Zdrowia obejmującej najbardziej niebezpieczne dla człowieka patogeny. Jego nazwa nawiązuje do zachodnioniemieckiego Marburga - miejsca, w którym wykryto go po raz pierwszy. W 1967 roku do tamtejszego szpitala zaczęli zgłaszać się pacjenci z wysoką gorączką, bólami mięśni i głowy, czasem biegunką bądź wysypką, do których po kilku dniach dołączały ciężkie objawy krwotoczne. Niemal jednocześnie ogniska choroby pojawiły się we Frankfurcie oraz Belgradzie (wówczas Jugosławia, obecnie Serbia).