To nie są historie z powieści szpiegowskiej z lat 60., ale prawdziwe wydarzenia, do których doszło w tym roku w Niemczech. I choć na scenie międzynarodowej to Rosję najczęściej oskarża się o sabotowanie krajów Zachodu, to jednak nie wszystkie wspomniane zdarzenia można definitywnie przypisać Moskwie. W wielu przypadkach brak jest wystarczającej liczby dowodów. Niemniej, Niemcy są w stanie podwyższonej gotowości wobec możliwych aktów sabotażu ze względu na ciągłe wsparcie militarne Berlina dla Kijowa - pisze portal BBC.