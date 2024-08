Mpox globalnym zagrożeniem dla zdrowia. WHO ogłasza najwyższy poziom alarmu

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w środę mpox (dawniej małpia ospa) globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Choroba zyskała status PHEIC, co jest najwyższym stopniem alertu zdrowotnego na poziomie międzynarodowym. - Skoordynowana międzynarodowa reakcja jest niezbędna, aby powstrzymać ogniska choroby i ratować życie - ocenił szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Od kiedy choroba mpox pojawiła się około dwóch lat temu w Demokratycznej Republice Konga i rozprzestrzeniła na sąsiednie kraje, jest to już drugi raz, gdy została ogłoszona globalnym zagrożeniem.

Komitet do spraw Nagłych Wypadków Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ) na środowym posiedzeniu ocenił, że obecna sytuacja wymaga ogłoszenia najwyższego stopnia alertu zdrowotnego na poziomie międzynarodowym (PHEIC) dla tej choroby. Status PHEIC ma na celu przyspieszenie badań oraz zwiększenie finansowania i międzynarodowych środków zdrowia publicznego, a także współpracy w celu powstrzymania choroby.

- Oczywiste jest, że skoordynowana międzynarodowa reakcja jest niezbędna, aby powstrzymać ogniska (choroby - red.) i ratować życie - ocenił szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus .

Nowy typ łatwo się rozprzestrzenia

Wybuch epidemii rozpoczął się od rozprzestrzenienia się endemicznego szczepu, znanego jako typ I. Jednak nowy typ Ib, wydaje się rozprzestrzeniać łatwiej. Dostał się już Burundi , Kenii , Rwandy i Ugandy , co spowodowało podjęcie działań przez WHO.

- Szybkie rozprzestrzenienie się nowego typu (wariantu - przyp. red.) mpox we wschodniej Demokratycznej Republice Konga, jego wykrycie w sąsiednich krajach, które wcześniej nie zgłaszały choroby oraz potencjalne dalsze rozprzestrzenianie się w Afryce i poza nią są bardzo niepokojące - stwierdził Ghebreyesus.

Poinformował też, że WHO przekazała 1,5 miliona dolarów w funduszach awaryjnych i planuje przekazać więcej w nadchodzących dniach. Plan reagowania WHO wymagałby początkowych 15 milionów dolarów, a agencja planuje zwrócić się do darczyńców o finansowanie.