Rosjanie zaczęli używać w Ukrainie północnokoreańskiego samobieżnego systemu rakietowego dalekiego zasięgu Bulsae-4 - podaje Ukraińskie Centrum Wojskowe. W zamian za pomoc wojskową Pjongjang ma dostawać od Moskwy rosyjskie technologie niezbędne do rozwoju programu rakietowego i nuklearnego.

Organizacja pozarządowa Ukraińskie Centrum Wojskowe powiadomiła we wtorek, że Rosjanie zaczęli używać w Ukrainie samobieżnego przeciwpancernego systemu rakietowego dalekiego zasięgu Bulsae-4 produkcji północnokoreańskiej, który może być wykorzystywany do uderzania w cele oddalone o ponad 10 kilometrów.

"Wygląda na to, że Korea Północna dostarczyła Rosji coś więcej niż tylko amunicję" - komentuje na portalu X były doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko, który opublikował zdjęcia, mające przedstawiać wyrzutnię na froncie w Ukrainie.

Pogłębiona współpraca Pjongjangu i Moskwy

Agencja Bloomberga informowała w czerwcu, że Korea Południowa wysłała do Rosji co najmniej 10 tysięcy kontenerów, które mogły zawierać do 4,8 miliona pocisków artyleryjskich. Doniesienia o pogłębionej współpracy wojskowej Pjongjangu z Moskwą pojawiają się jednak od wielu miesięcy. 19 czerwca, podczas wizyty Władimira Putina w Korei Północnej, kraj ten zawarł z Rosją traktat o wszechstronnym partnerstwie strategicznym. Zgodnie z tą umową obie strony mają udzielić sobie nawzajem wsparcia w przypadku agresji z zewnątrz.