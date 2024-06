Kobieta będzie rządzić Meksykiem. W "krwawych wyborach" zginęło 38 kandydatów

Claudia Sheinbaum, kandydatka obozu rządzącego, wygrała wybory prezydenckie w Meksyku. Będzie to pierwsza kobieta, która przejmie władze w tym kraju. Wybory poprzedziła brutalna i tragiczna w skutkach kampania, w której zginęło aż 38 kandydatów.

Zginęły 234 osoby

Największe w dotychczas wybory w Meksyku były także najbardziej brutalne we współczesnej historii tego kraju – w atakach gangów zginęło tam aż 38 kandydatów.

Ostatni zamordowany polityk zginął na krótko przed otwarciem lokali wyborczych na zachodzie kraju. To 35-letni Israel Delgado Vega, który startował do rady miasta Cuitzeo, w stanie Michoacan. Delgado Vegaz został zastrzelony na ulicy przez dwóch mężczyzn, którzy uciekli z miejsca zabójstwa motocyklem. Zabójstwo polityka z Michoacan poprzedziła seria ataków uzbrojonych gangów na lokale wyborcze, w których zniszczono wiele kart do głosowania. Podobne napady miały też miejsce w kilku innych meksykańskich stanach.