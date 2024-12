Kirgistan stawia na świecki charakter państwa

Osoby, które pragną pobierać naukę religijną za granicą, muszą uzgodnić to z Państwową Komisją do Spraw Religijnych i centralnym organem zarządzającym organizacji religijnej danego wyznania.

Obawy w związku z rosnącą islamizacją w szkołach

Obawy nie tylko polityków, lecz również części społeczeństwa budzą źródła finansowania niektórych placówek. Wiadomo, że wiele medres powstało z funduszy pochodzących z krajów Zatoki Perskiej, które chcą rozszerzyć swoje wpływy w Kirgistanie. Budzi to obawy, że inne odmiany islamu niż islam hanaficki, głoszony przez "koncesjonowanych" kirgiskich muftich, zaczną przenikać do społeczeństwa.

Kirgiskie organa ścigania informują od czasu do czasu o kontrolach szkół oficjalnych i "podziemnych", a także o zamykaniu niektórych z nich. Bywa to spowodowane tym, że organizatorzy takich placówek nie mają formalnego wykształcenia religijnego, a wiele nauczanych przez nich dzieci nie uczęszcza do zwykłej szkoły. Często to sami obywatele, w obawie o możliwość wzrostu tendencji ekstremistycznych, informują władze o działalności takich przybytków.