Ajdos Sadykow, zmarły 2 lipca w Kijowie opozycyjny dziennikarz najprawdopodobniej zabity na zlecenie, to nie jedyny dziennikarz z Kazachstanu, który stracił życie w podejrzanych okolicznościach - twierdzi portal Radia Swoboda.

Radio Swoboda przypomina, że w 2004 roku w Ałmaty zmarł Ashat Szaripżanow, dziennikarz gazety internetowej Navigator. Dzień przed śmiercią dziennikarz nagrał wywiad z opozycyjnymi politykami Zamanbekiem Nurkadiłowem i Ałtynbekiem Sarsenbajewem, który nie doczekał się publikacji. Okoliczności śmierci dziennikarza do dziś nie są jasne. Według policji Szaripżanow zginął w wypadku drogowym , potrącony przez samochód.

Dziennikarze, którzy interesowali się sprawą, twierdzą, że zniknął dyktafon, na którym nagrane były wywiady z Nurkadiłowem i Sarsenbajewem, klucz do drzwi wejściowych redakcji oraz wszystkie pliki z komputera Szaripżanowa.

Trochę ponad rok później ciało opozycyjnego polityka Zamanbeka Nurkadiłowa zostało znalezione w jego domu w Ałmaty. Władze stwierdziły, że popełnił samobójstwo, strzelając do siebie dwukrotnie z broni palnej - w serce i w głowę. Kolejne trzy miesiące później zastrzelono Ałtynbeka Sarsenbajewa - drugiego z polityków, z którymi Ashat Szaripżanow przeprowadził nieopublikowany wywiad. W 2013 roku władze oskarżyły o to zabójstwo Rahata Alijewa, powinowatego ówczesnego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa, który popadł w niełaskę. Dwa lata później i on - oficjalnie - popełnił samobójstwo w więzieniu w Austrii. Sam Ashat Szaripżanow został wpisany na waszyngtońską Listę Pamięci dziennikarzy, którzy zginęli w trakcie pełnienia obowiązków.