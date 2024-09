Analiza nagrań, rozmowy ze świadkami. Jak zginęła amerykańska aktywistka?

Nagrania i świadkowie podważają informacje izraelskiej armii o okolicznościach zastrzelenia w piątek na Zachodnim Brzegu amerykańskiej aktywistki - napisał w czwartek dziennik "Washington Post". Choć armia twierdzi, że doszło do tego "nieumyślnie", podczas "gwałtownych zamieszek", to gazeta ustaliła, że kobieta została śmiertelnie postrzelona kilkadziesiąt minut po kulminacyjnym momencie konfrontacji, gdy była oddalona od izraelskich żołnierzy.

Tego samego dnia izraelska armia przekazała, że podczas zgromadzenia żołnierze otworzyli ogień do "głównego prowodyra", który "stwarzał zagrożenie", rzucając kamieniami. Jak dodano wszczęto dochodzenie w sprawie wydarzenia.

We wtorek armia podała zaś, że według wstępnego śledztwa Eygi zginęła podczas "gwałtownych zamieszek z udziałem dziesiątek Palestyńczyków, podczas którego palono opony i rzucano kamieniami" w żołnierzy. Kobieta została trafiona "pośrednio i nieumyślnie" - dodała armia.

"Washington Post": wersja izraelskiej armii zostaje podważona

Agencja AP, powołując się na lekarzy, informowała w piątek, ze trafiona w głowę aktywistka zmarła niedługo po przewiezieniu jej do szpitala w Nablusie.

Tymczasem według amerykańskiego dziennika "Washington Post", Eygi zginęła ponad pół godziny po szczytowym momencie konfrontacji między demonstrantami a żołnierzami i 20 minut po tym, gdy manifestanci odeszli z miejsca, w którym na krótko starli się z wojskowymi. Stało się to również po tym - podaje gazeta - jak ustały słyszane wcześniej strzały.

"WaPo" przekazała też w czwartkowej publikacji, że kobieta znajdowała się wówczas blisko 200 metrów od najbliższych izraelskich żołnierzy i nie stanowiła żadnego zagrożenia. Według świadków kule wystrzelone przez wojskowych raniły także stojącego ok. 18 metrów od Eygi palestyńskiego nastolatka. Wojsko nie potwierdziło, czy to on był głównym celem.