Gangi uderzyły na miasto. Strzelanie do przechodniów, setki więźniów na wolności

Haiti ogarnięte jest przemocą gangów Źródło: Reuters

Członkowie dwóch gangów przeprowadzili szturm w mieście Mirebalais na Haiti. Uzbrojeni napastnicy, jadąc przez miasto, strzelali do budynków i mieszkańców, a następnie uwolnili wszystkich osadzonych z lokalnego więzienia. "Bandyci wciąż są w mieście", donoszą lokalne media.

Kluczowe fakty Szturm dwóch gangów miał miejsce w mieście Mirebalais, 50 kilometrów od stolicy Haiti.

Napastnicy strzelali do budynków i przechodniów oraz uwolnili około 500 osób z lokalnego więzienia.

Media zwracają uwagę na położenie Mirebalais przy dwóch głównych drogach w kraju.

W poniedziałek do więzienia w mieście Mirebalais, leżącego około 50 kilometrów od stolicy Haiti, Port-au-Prince, wtargnęła grupa uzbrojonych członków gangów, i uwolniła z niego wszystkich, około 500 więźniów. BBC zauważa, że atak pokazuje, że gangi, które kontrolują już prawie całą stolicę, coraz częściej obierają za cel także inne obszary kraju.

Szturm gangów na Haiti

Mieszkańcy miasta opisali, że uzbrojeni mężczyźni w drodze do więzienia strzelali do budynków i przechodniów oraz podpalali budynki i samochody, zmuszając ludzi do ucieczki. Zaatakowali m.in. komisariat policji, a w końcu wtargnęli do zakładu karnego. Według dziennikarza lokalnego radia, cytowanego przez BBC, napastnicy należeli do dwóch gangów - 400 Mawozo, znanego z porwań dla okupu, oraz do grupy, która sama określa się "talibami". Obie grupy należą do koalicji gangów Viv Ansam, kontrolującej północne części stolicy.

Rzecznik haitańskiej policji podkreślił, że w odpowiedzi w mieście rozmieszczono dodatkowe siły. Dodał, że policjanci odzyskali już kontrolę nad miastem. "Haitian Times", powołując się na Narodową Sieć Obrony Praw Człowieka (RNDDH), podaje, że w starciu z policją zginęło co najmniej 30 napastników, a rannych zostało trzech policjantów.

Według władz, mimo działań policji wielu napastników nadal pozostaje na wolności. - Bandyci wciąż są w mieście - powiedział jeden z urzędników Ministerstwa Obrony w rozmowie z "Haitian Times". Dodał, że sterroryzowani mieszkańcy cały czas opuszczają Mirebalais.

Policja tymczasem opublikowała na Facebooku zdjęcie broni przechwyconej w mieście i zapewniła, że jest "w pełni zmobilizowana do zapewnienia proporcjonalnej odpowiedzi na przestępcze działania uzbrojonych gangów, próbujących destabilizować populację".

Liczące ok. 200 tys. mieszkańców Mirebalais jest położone przy głównych drogach prowadzących do Port-au-Prince oraz w stronę sąsiedniej Dominikany.

Przemoc na Haiti

Na Haiti w czerwcu 2024 roku rozmieszczono specjalne siły pod przywództwem Kenii, które mają pomóc w walce z gangami, jednak jak dotąd nie przyniosło to większych rezultatów. Kilka dni temu jeden z kenijskich funkcjonariuszy został zamordowany w ataku gangu i była to już druga ofiara śmiertelna wśród Kenijczyków. Dziś personel misji pokojowej liczy około tysiąc osób, z czego trzy czwarte stanowią właśnie funkcjonariusze z Kenii.

W całym 2024 roku na Haiti z rąk gangów zginęło łącznie ponad 5,6 tys. ludzi według szacunków ONZ, kolejne ponad 2,2 tys. zostało rannych, a prawie 1,5 tys. - porwanych.

Haiti. Policja patroluje ulice Port-au-Prince, 26.03.2025 Źródło: MENTOR DAVID LORENS/PAP