Prezydent Duda omówił "bardzo niepokojącą sytuację"

Zurabiszwili ogłosiła w niedzielę wieczorem, że gruzińscy wyborcy padli ofiarą "rosyjskiej operacji specjalnej" oraz zapowiedziała manifestację w centrum Tbilisi. Kolejnego dnia wezwała Zachód do poparcia opozycyjnych protestów w jej kraju przeciwko oficjalnym wynikom sobotnich wyborów. Prezydentka powiedziała, że "rosyjskie wybory" były "nową formą wojny hybrydowej, wypróbowaną na gruzińskim narodzie". Do masowych protestów wezwał również uwięziony były prezydent Micheil Saakaszwili .

Przedstawiciele kilku krajów Europy oraz Kanady napisali we wspólnym oświadczeniu, że te wybory "nie były ani wolne, ani sprawiedliwe". Do sprawy odniósł się też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. - Oczekujemy relacji obserwatorów międzynarodowych, ale wydaje się, że wynik odbiega od exit poll, i wydaje się, że wybory nie były w pełni demokratyczne. Pozwólmy międzynarodowym obserwatorom wypowiedzieć się, ale jestem tą sytuacją bardzo zaniepokojony, bo te wybory były być może kluczowym dniem wyboru co do orientacji Gruzji - powiedział Sikorski.