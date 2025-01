Google zmienia nazwę Zatoki Meksykańskiej. Prezydentka mówi: nie

W poniedziałek firma Google poinformowała, że aplikacja Google Maps zostanie zaktualizowana w taki sposób, by jej użytkownikom w Stanach Zjednoczonych nie wyświetlała się już Zatoka Meksykańska (Gulf of Mexico - ang.), lecz Zatoka Amerykańska (Gulf of America - ang.). Internetowy potentat wskazał, że użytkownicy aplikacji w Meksyku wciąż będą widzieć dotychczasową nazwę zatoki.

W środę na konferencji prasowej prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum zapowiedziała, że jej rząd wyśle list do firmy, w którym sprzeciwi się wprowadzeniu nazwy "Zatoka Amerykańska" w mapach Google'a w USA. - To nie kraj zmienia nazwę morza międzynarodowego, ale robi to organizacja międzynarodowa, dlatego wyślemy jutro list do Google'a, by wyjaśnić, jak się ją definiuje - powiedziała. - Nazwa nie może być definiowana tylko przez kraj - dodała.