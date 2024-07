Gdzie jest Lina? Znaleźli ślad w aucie, wznowili poszukiwania

Nastoletnia Lina zaginęła we wrześniu ubiegłego roku we wschodniej Francji. Po ponad dziesięciu miesiącach poszukiwań śledczy znaleźli jej materiał genetyczny w samochodzie, który znajdował się w okolicy w momencie jej zaginięcia. W związku ze znaleziskiem rozpoczęto nowe poszukiwania.

"Po długim i dokładnym śledztwie uwagę śledczych przykuł pojazd, o którym wcześniej publicznie nie wspominano" - przekazała w komunikacie prokuratura w Strasburgu. Według jednego z jej przedstawicieli, odkrycie to ważny krok w śledztwie, który może pomóc odnaleźć nastolatkę.

"Le Monde" pisze, powołując się na źródła związane ze śledztwem, że właściciel samochodu, po zabezpieczeniu pojazdu przez służby, odebrał sobie życie. Według jednego z tropów, obranego przez śledczych - opisuje "Le Parisien" - mężczyzna, określany jako "lokalny przestępca", miał porwać nieznaną mu wcześniej Linę i zabić ją. To, czy Lina nie żyje i ewentualne okoliczności jej śmierci nie są jasne dla śledczych.

Jak podaje "Le Monde", w związku ze znaleziskiem żandarmeria zmobilizowała do nowych, szeroko zakrojonych poszukiwań około 80 funkcjonariuszy.

Zaginięcie Liny

Nastolatka wyszła z domu w sobotę 23 września ubiegłego roku około godziny 11. Poszła w stronę stacji kolejowej w Saint-Blaise-la-Roche, oddalonej o około trzy kilometry od jej domu w Plaine, by dotrzeć pociągiem do Strasburga na spotkanie ze swoim chłopakiem. Jednak - według ustaleń śledczych - nie wsiadła do pociągu.