Brytyjski "Financial Times" napisał, że prezydent elekt USA Donald Trump na razie nie wie, jak zakończyć wojnę w Ukrainie, i nie zamierza natychmiast kończyć z pomocą dla Kijowa. Wcześniej w tym tygodniu Trump oświadczył, że bardziej realny termin zakończenia wojny to sześć miesięcy - przypomniał "FT".

Podczas kampanii wyborczej Donald Trump zapowiadał, że doprowadzi do zakończenia wojny w Ukrainie w ciągu 24 godzin. Teraz przesunął ten termin o kilka miesięcy, co europejscy partnerzy odebrali jako znak, że Waszyngton nie wstrzyma natychmiastowo wsparcia dla Kijowa - podkreślił "Financial Times".