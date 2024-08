W raporcie opublikowanym w sierpniu przez Katedrę Studiów nad Ludobójstwem Uniwersytetu Yale przeanalizowano naruszenia prawa międzynarodowego w stosunku do Ujgurów, w tym między innymi bezprawne aresztowania i zatrzymania, niejawne i niesprawiedliwe procesy sądowe oraz nieproporcjonalność wymierzonych kar do czynów.

Naukowcy, powołując się na dostępne informacje, powiadomili, że wśród powodów aresztowań znalazły się między innymi udział w muzułmańskich modlitwach, posiadanie lub zapuszczanie brody, a także kontakt z dziećmi studiującymi za granicą lub ich wsparcie. Jednocześnie zaznaczyli, że prawie 90 procent rejestrów karnych w Sinciangu nie jest jawnych, mimo że w innych regionach Chin są one publicznie dostępne.

"Drastycznie" wzrosła liczba uwięzionych Ujgurów

Ujgurzy i przedstawiciele innych mniejszości etnicznych to mniej niż jeden procent ogólnej populacji Chin. Badacze podali, że stanowili oni jednak około 34 procent osób przebywających w chińskich więzieniach w latach 2017-22. "Szacunki pokazują, że Ujgurzy i inne mniejszości etniczne w Sinciangu są więzieni 47,1 razy częściej niż mieszkańcy innych części Chin. Ta dysproporcja nie wynika z rzeczywistego wzrostu przestępczości wśród Ujgurów, ale raczej z ich niesprawiedliwej kryminalizacji" – podkreślono w raporcie.

W dokumencie czytamy, że przed 2017 rokiem wyroki więzienia przekraczające pięć lat stanowiły około 10,8 procent wszystkich wyroków pozbawienia wolności w Sinciangu, natomiast od 2017 roku ten odsetek zwiększył się do 87 procent. Na tej podstawie amerykańscy naukowcy obliczyli, że w ciągu siedmiu ostatnich lat władze wymierzyły Ujgurom łącznie kary 4,4 miliona lat więzienia.

"Wraz z długością wyroków drastycznie wzrosła liczba uwięzionych Ujgurów. (...) W momencie rozpoczęcia kampanii w 2014 roku liczba ta wynosiła około 21 tysięcy rocznie. Do 2018 roku zbliżyła się do 133 200 w ciągu jednego roku. Prokuratura w Sinciangu podała, że w latach 2017-21 w tym regionie postawiono w stan oskarżenia co najmniej 540 826 osób" – wyliczyli badacze. Od 2022 roku władze chińskie nie ujawniają liczby uwięzionych Ujgurów.