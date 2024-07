Mimo wydanego przez funkcjonariuszy sygnału do zatrzymania motocyklista, przewożący pasażerkę, ani myślał się zahamować. Zamiast tego rzucił się do ucieczki.

Ucieczka motocyklisty przed policją w Tarnobrzegu

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, wkrótce usłyszy zarzuty, o jego losie zdecyduje sąd. Policjanci przypominają, że kierowcy, który złamał zakaz prowadzenia pojazdów, grozi utrata prawa jazdy na od roku do 15 lat i pozbawienie wolności do pięciu lat. Więzieniem zagrożone jest też niezatrzymanie się do kontroli.