"Przyszli, zapłacili i wyszli". Siedmiu policjantów zatrzymanych za łapownictwo

Jak powiedziała nam Beata Syk-Jankowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Lublinie, zatrzymania policjantów miały miejsce we wtorek (18 czerwca) i w środę (19 czerwca). To czterech funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle i trzech z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie oraz dwóch emerytowanych policjantów, łącznie zatrzymano dziewięć osób.

§ 1. Kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa, aby skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

- Ich czyny polegały na wręczeniu łapówek w kwocie od 50 do 100 złotych w zamian za zamieszczanie w ich dokumentacji medycznej rzekomo przeprowadzonej wizyty terapeutycznej i wskazań co do dalszego leczenia. A faktycznie to była tylko taka wizyta, gdzie przyszli, zapłacili i wyszli - wyjaśnia prok. Syk-Jankowska.