Sensacyjne odkrycie. Rzymski grot znaleziony w bieszczadzkich lasach

- Lasy co jakiś czas odkrywają historie schowane głęboko w ziemi. To najczęściej wojenne artefakty, ślady bitew, ale trafiają się też znaleziska z dawnych epok - opowiada Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Tym razem podczas listopadowych poszukiwań Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego "Galicja", na terenie Nadleśnictwa Baligród dokonano sensacyjnego odkrycia - odnaleziony przedmiot, po konsultacji z archeologami, okazał się być żelaznym grotem z czasów wpływów rzymskich.

Ziemia odsłania skarby

- Tego odkrycia dokonał członek naszego stowarzyszenia Piotr Chmiel, który w tym roku odnalazł już średniowieczny puginał - opowiada Artur Hejnar ze Stowarzyszenia "Galicja". Późna jesień w Bieszczadach to dobry moment na prowadzenie poszukiwań, szczególnie po pierwszych przymrozkach, wtedy przyroda odsłania nieco zieloną pokrywę, pozwalając dotrzeć do historii ukrytych w leśnych ostępach i przedmiotów zalegających w ziemi.

Odkryli rzymski grot

Grot spod Baligrodu został przekazany kilka dni temu do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krośnie. Jak informuje Edward Marszałek, bardzo możliwe, że trafi on niebawem do Muzeum Historycznego w Sanoku.

- Grot włóczni odkryty przez Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne "Galicja" w sąsiedztwie Przełęczy Żebrak najprawdopodobniej należy łączyć z okresem wpływów rzymskich. Po przekazaniu przez urząd konserwatorski grot trafi do konserwacji, a następnie będziemy chcieli go zaprezentować na wystawie archeologicznej w naszym muzeum - potwierdza dr Piotr Kotowicz, archeolog z Muzeum Historycznego w Sanoku. - Nie jest to oczywiście pierwsze znalezisko z tych czasów w Bieszczadach, ale nadal należy do nielicznych. Wśród ciekawszych przedmiotów odkrytych w ostatnich latach na tym terenie należy wspomnieć o dwóch grotach włóczni z Osławicy, brązowej sprzączce od pasa z Balnicy czy fantastycznym złotym solidzie Teodozjusza II z Prełuk - dodaje archeolog.