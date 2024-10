Bakterie coli w wodzie z kranu, nie wolno jej pić

"Prosimy wszystkich mieszkańców o niekorzystanie z wody do celów spożywczych!" – apelują władze miasta. W poniedziałek wieczorem w 10 punktach Jarosławia wystawiono zbiorniki z wodą nadającą się do spożycia po przegotowaniu.

O sprawie został już powiadomiony sanepid. W komunikacie opublikowanym we wtorek przekazano, że w części Jarosławia woda nadaje się do picia. Bezpieczni mogą czuć się mieszkańcy osiedla Kolonii Oficerskiej (ul. Pruchnicka, ul. Elektrowniana, ul. Strzelecka, ul. Traugutta, ul. Limanowskiego, ul. Mączyńskiego, ul. Grottgera, ul. Siemieńskiego, ul. Przemysłowa, ul. Chrobrego, ul. Sowińskiego, ul. Piastów, ul. Orkana, ul. Mieszka I, ul. Łokietka, ul. Jagiełły, ul. Orzeszkowa, ul. Pawłosiowska, ul. Wieczorkiewicza, ul. Chodkiewicza, ul. Łączności, ul. Przyjaźni, ul. Drużyniecka wraz z ulicami przyległymi), ul. Krakowskiej (budynek nr 66 do 72 a) i ul. Szczytniańskiej (budynek nr 37a do nr 37e).