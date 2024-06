Ksiądz oskarżony o seksualne wykorzystanie chłopca usłyszał wyrok

O treści wyroku poinformowała Katarzyna Błaszczak z biura prasowego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Jak podała, Sąd Rejonowy we Wrześni wymierzył oskarżonemu karę 2 lat i 4 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd orzekł także wobec oskarżonego pięcioletni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość nie mniejszą niż 50 metrów oraz pięcioletni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym.

Sprawa zgłoszona "na drugi dzień"

"Takie są zasady; każdy, kto otrzyma taką informację jest zobowiązany złożyć doniesienie do prokuratury. Ja dosłownie na drugi dzień po otrzymaniu takiej informacji to zrobiłem. A poza tym, było prowadzone dochodzenie wstępne, jeżeli chodzi o kwestie kościelne, co też ja robiłem (…) sprawa została przekazana do Rzymu" – zaznaczył.