"To dzień na wzmacnianie więzi". Tu zdecydowano się na wolną Wigilię już w tym roku

W Olsztynie i Lesznie pracownicy urzędów miast będą mieli wolną Wigilię na mocy zarządzeń wydanych przez prezydentów tych miast. To oznacza, że nie będą musieli tego dnia odpracowywać. - Wigilia to dzień na pielęgnowanie i wzmacnianie rodzinnych więzi, a czas, jaki wtedy możemy sobie poświęcić, jest najcenniejszym prezentem - argumentował swoją decyzję prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki. W ocenie prezydenta Olsztyna Roberta Szewczyka zamknięcie urzędu 24 grudnia nie spowoduje utrudnień dla mieszkańców, bo w przedświąteczny poniedziałek urząd będzie dla zainteresowanych otwarty do godz. 18. "Z doświadczenia wiemy, że w Wigilię niewiele osób odwiedza ratusz, by załatwić urzędowe sprawy, stąd ten wolny dzień dla urzędników nie powinien być odczuwalny przez mieszkańców. W naszej tradycji Wigilia Bożego Narodzenia jest szczególnym dniem, dlatego chcemy, aby także pracownicy ratusza, którzy na co dzień obsługują setki interesantów, mogli spędzić ten czas w rodzinnym gronie" - powiedział Szewczyk.