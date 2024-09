Eksperyment procesowy w spalonej kamienicy. Strażacy byli w piwnicy, w której zginęli ich koledzy

Z kamienicy przy ulicy Kraszewskiego 12 w Poznaniu została tylko piwnica. To właśnie tu - jak dowiedział się portal tvn24.pl - pojawili się śledczy, biegli i strażacy biorący udział w tragicznej akcji gaśniczej, podczas której zginęło ich dwóch kolegów. - Przeprowadzimy eksperyment procesowy. Dla nas to są kluczowe czynności - mówił prokurator Marek Piegat, prokurator nadzorujący postępowanie dotyczące spalonej kamienicy.

Jak ustalił tvn24.pl, o godzinie 9 ruszył eksperyment procesowy z udziałem strażaków biorących udział w akcji. - Chodzi to, żeby tutaj na miejscu na żywo tak naprawdę zobaczyć, jak to wyglądało, jak przebiegała ta akcja właśnie z perspektywy strażaków, którzy brali w niej udział - wyjaśnia nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Weszli do magazynu z bateriami

Śledczy znajdowali ogniwa i baterie na terenie niemal całego miejsca zdarzenia. Teraz będą starali się przeanalizować, jakie ewentualnie ogniwa mogły przereagować i zainicjować pożar lub wybuch w kamienicy, a które zostały spalone w wyniku pożaru. – Zbieramy je, próbujemy zliczyć. To benedyktyńska praca. Będziemy próbowali ustalić, ile ogniw mogło się tam znajdować i jaki był ich potencjał paliwowy, który mógł napędzać to zdarzenie – wyjaśnia Piegat.

Pytany o to, czy było ich kilkadziesiąt, czy setki, odpowiedział enigmatycznie: "bardzo dużo tego było". - To baterie litowo-jonowe i litowo-wodorowe. Technicznie wygląda to inaczej, niż się każdemu wydaje. To nie są gotowe baterie, to są elementy składowe, to są ogniwa, które dopiero się mogły składać na baterie - wyjaśnił.