Poznańska policja poinformowała w poniedziałek, że w piątek i sobotę przeprowadziła zwiększone kontrole na ulicach ścisłego centrum Poznania. Dotyczyły one głównie przekraczania dozwolonej prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze wystawili 112 mandatów karnych i sporządzili cztery wnioski o ukaranie do sadu.

Policja zapowiada kolejne kontrole

Więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów

Maja Chłopocka ze spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie pytana o to, czy w tym miejscu możliwe jest dodanie na nawierzchni np. elementów spowalniających ruch pojazdów przekazała, że prace na skrzyżowaniu ul. Ratajczaka i 27 Grudnia zostały zakończone, przeprowadzona została już także procedura odbiorowa. Dodała, że wprowadzono tam stałą organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Dalsze ewentualne zmiany czy dodatkowe ograniczenia są w gestii Miejskiego Inżyniera Ruchu. - Potwierdzamy, że jednym z celów inwestycji było uspokojenie ruchu w centrum. Piesi i rowerzyści zyskali więcej przestrzeni, a ruch samochodowy został ograniczony. Warto zwrócić uwagę na południową stronę placu Wolności i ul. 27 Grudnia, gdzie możliwy jest jedynie dojazd do posesji celem ograniczenia tranzytu przez śródmieście. Z kolei skrzyżowanie ul. Ratajczaka i ul. 27 Grudnia zmieniło swoją geometrię. Naprzeciwko Arkadii powstała wyspa zieleni z drzewami, co naturalnie zawężyło to skrzyżowanie - poinformowała. Jak dodała wszelkie niebezpieczne sytuacje należy zgłaszać policji, która ma możliwość ukarania kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego.