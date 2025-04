Mężczyzna raniony nożem nie żyje, dwie osoby zatrzymane

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 30-letniego mieszkańca Poznania. Mężczyzna został raniony nożem. Przetransportowano go do szpitala, ale mimo starań lekarzy nie udało się go uratować. Policja poinformowała, że do sprawy zatrzymano dwie osoby.

W środę około godziny 20 policjanci otrzymali wezwanie do jednego z mieszkań przy ulicy Rybaki w Poznaniu. Ze zgłoszenia wynikało, że 30-latek został raniony nożem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że stało się to po kłótni między mężczyzną a jego partnerką.

- Poszkodowanemu udzielono pomocy medycznej, następnie karetką pogotowia przewieziono go do szpitala. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować - przekazał podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Czytaj też: Obezwładnił nożownika, został odznaczony >>>

Zatrzymano 35-latkę

Jak poinformował podkom. Łukasz Paterski, do sprawy zatrzymano 35-letnią kobietę oraz 34-letniego mężczyznę.

- Śledczy na miejscu zdarzenia przeprowadzili oględziny przy udziale technika kryminalistyki. Zabezpieczono ślady. Ciało zabezpieczono decyzją prokuratora do badań sekcyjnych. Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie - dodał Paterski.