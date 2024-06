Wysadzili bankomat i próbowali wyjąć pieniądze. Nagranie

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 2.30. Złodzieje wzięli na celownik bankomat znajdujący się przy jednym z marketów w Kłodawie (woj. lubuskie) i wysadzili go. Siła wybuchu była tak duża, że urządzenie zostało doszczętnie zniszczone.

- Wiele wskazuje na to, że prawdopodobnie nie osiągnęli zamierzonego celu i nie udało im się zabrać kasetki z gotówką - wyjaśnił kom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Do redakcji portalu gorzowianin.com zgłosił się czytelnik, który był świadkiem zdarzenia. Zaobserwował, jak złodzieje próbowali ukraść pieniądze z bankomatu tuż po jego wysadzeniu. Na udostępnionym nagraniu widać trzech mężczyzn w kominiarkach.

Sprawcom grozi wiele lat więzienia

Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. Trwają czynności mające na celu zatrzymanie sprawców. Zgodnie z prawem, za tego typu przestępstwo, czyli kradzież z włamaniem bądź jej usiłowanie, grozi do 10 lat więzienia. Sprawcy muszą się liczyć również z zarzutem zniszczenia mienia, za co grozi kara do pięciu lat więzienia.