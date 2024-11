"Zuchy premiera". Jak pieniądze polskich podatników trafiły do propagandysty Kremla

Za rządów Zjednoczonej Prawicy pieniądze polskich podatników trafiły - za pośrednictwem Polskiej Izby Handlowej działającej w USA - do lobbysty szerzącego rosyjską propagandę - ustalił dziennikarz "Czarno na białym" Marek Osiecimski w reportażu "Attaboys, czyli zuchy premiera". Jak wynika z dokumentów i korespondencji mailowej, w powstanie tej Izby osobiście zaangażowani byli ówczesny premier Mateusz Morawiecki i ówczesny wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Obaj mieli wpływ nie tylko na skład Izby, ale też na jej decyzje, w czasie gdy ta instytucja podpisała umowę z firmą, która skompromitowała się pracą dla ludzi Kremla.

Jak wynika z dokumentów, do których dotarł reporter "Czarno na białym" Marek Osiecimski, najważniejsze osoby w państwie - między innymi ówczesny premier Mateusz Morawiecki i ówczesny wicemarszałek Senatu Adam Bielan - nadzorowali w 2018 roku działania, które doprowadziły do powstania tej izby, a także pośrednio do przelania pieniędzy polskich podatników na konto amerykańskiego lobbysty, wcześniej zaangażowanego w szerzenie rosyjskiej propagandy.