Urządzenia "innowacyjne na skalę światową". Co WOŚP kupi za środki zebrane podczas 32. Finału 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy rozpoczęła zakupy sprzętu dla oddziałów pulmonologicznych za środki zebrane podczas 32. Finału. To ponad 280 milionów złotych. O tym, co dokładnie trafi do polskich szpitali, mówił w czwartek podczas konferencji prasowej Jerzy Owsiak.

"Ruszamy z zakupami" - poinformowała w poniedziałek na swojej stronie internetowej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zgodnie z treścią zamieszczonego przez fundację komunikatu w ramach 71. Konkursu Ofert planuje ona sfinansować 364 urządzenia do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji pacjentów na oddziałach pulmonologicznych. Będą to m.in. zestawy do wideobronchoskopii, urządzenia do kriobiopsji płuc, szafy endoskopowe, przenośne systemy do drenażu opłucnej oraz stacjonarne i przyłóżkowe aparaty RTG.