Prezydent Andrzej Duda, odnosząc się w poniedziałek w RMF FM do sprawy Romanowskiego, powiedział, że "na początku przede wszystkim był zdziwiony, że do tego, aby poszukiwać posła, uruchomione zostały takie siły i środki, jakby był jakimś przestępcą, bandytą największego kalibru". Nawiązując do decyzji węgierskiego rządu, mówił, że z tego, co słyszy, to Romanowski skierował "szeroki wniosek o azyl i szeroko go uzasadnił". - Jeżeli tam wskazał, w jaki sposób obalono prokuratora krajowego (...), to ja się nie dziwię, że Węgrzy mają wątpliwości, czy wobec posła Romanowskiego postępuje się zgodnie z zasadami państwa prawa, czy też nie - powiedział Duda.