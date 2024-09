Zamieszanie w Sądzie Najwyższym. Kolejny komunikat

W związku z niewyłonieniem kandydatów na funkcję prezesa Izby Pracy Sądu Najwyższego, do czasu powierzenia tych obowiązków przez prezydenta wybranemu sędziemu, pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska upoważniła sędziego Dawida Miąsika do wykonywania czynności związanych z kierowaniem Izbą Pracy - poinformował SN w komunikacie. Wcześniej tego dnia Manowska ogłosiła, że przejmuje władzę nad Izbą Pracy po tym, jak zakończyła się kadencja jej dotychczasowego prezesa. "Starzy" sędziowie Izby protestowali i podkreślali, że według przepisów obowiązki prezesa Izby powinien objąć sędzia sędzia Miąsik.

Na stronie Sądu Najwyższego opublikowano we wtorek komunikat: "Od 3 września 2024 r. do czasu wyznaczenia sędziego Sądu Najwyższego, o którym mowa w art. 15 § 4 ustawy o Sądzie Najwyższym (prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych- red.), na podstawie art. 14 § 1 tejże ustawy pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kieruje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego".

Manowska "upoważniła" Miąsika do kierowania Izbą Pracy

Mniej więcej godzinę później na stronie Sądu Najwyższego ukazał się nowy komunikat. ​ "W związku z niewyłonieniem w ustawowym terminie kandydatów na funkcję Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do czasu powierzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonywania tych obowiązków sędziemu, o którym mowa w art. 15 § 4 u.SN, Pierwszy Prezes SN, upoważnił sędziego SN dr. hab. Dawida Miąsika do wykonywania czynności związanych z organizacją i kierowaniem tą izbą" - napisano w nim.

Dwuwładza w Izbie Pracy?

Opowiadał też o spotkaniu z Manowską, które odbyło się we wtorek rano. - Poinformowała nas, że to ona przejmie kierownictwo w Izbie Pracy. My, przewodniczący wydziałów w tej Izbie, byliśmy zdania przeciwnego, bo w naszej ocenie to sędzia Miąsik powinien objąć obowiązki prezesa. Co zresztą zrobił, bo spotkał się z nami przed tym spotkaniem z pierwszą prezes - mówił.