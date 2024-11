Propozycja z Niemiec. Kosiniak-Kamysz: przyjmujemy z zadowoleniem

Według komunikatu niemieckiego resortu obrony, systemy Patriot mogą zostać rozmieszczone na okres do sześciu miesięcy.

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius oświadczył, że "dzięki temu ochronimy węzeł logistyczny w Polsce", który ma kluczowe znaczenie dla dostaw pomocy do Ukrainy .

Kosiniak-Kamysz: z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Niemiec

Do propozycji Niemiec w sprawie systemów Patriot odniósł się w mediach społecznościowych minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz .

"Zgodnie z decyzją NATO od stycznia 2025 będziemy mieć kolejne sojusznicze wsparcie naszej obrony powietrznej. Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Niemiec o skierowaniu baterii systemu Patriot do Polski" - napisał.

Systemy Patriot w Polsce

Agencja dpa przypomniała, że systemy Patriot były już obecne w Polsce od stycznia do listopada 2023 r. W tym czasie około 320 żołnierzy i żołnierek Bundeswehry obsługiwało trzy systemy Patriot w dwóch lokalizacjach w pobliżu Zamościa, 33 km na zachód od granicy z Ukrainą. Zostały one rozmieszczone w celu ochrony przestrzeni powietrznej kraju po tym, gdy pod koniec 2022 roku dwie osoby zginęły po uderzeniu pocisku rakietowego we wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim (woj. lubelskie), w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy.