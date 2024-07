Prokurator krajowy zapowiada: to z całą pewnością nie koniec

W śledztwie dotyczącym wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości Prokuratura Krajowa postawiła do tej pory zarzuty 11 osobom, z których trzy trafiły do aresztu.

Prokurator krajowy: w sprawie Wosia postanowienie jest wydane

Prokuratura - poza wnioskiem dotyczącym Romanowskiego - skierowała do Sejmu także wniosek o uchylenie immunitetu innemu posłowi PiS , także byłemu wiceszefowi ministerstwa sprawiedliwości i politykowi Suwerennej Polski, Michałowi Wosiowi, na co Sejm zgodził się w końcu czerwca.

- Co do ministra Wosia postanowienie jest wydane, a czynność jest już zaplanowana co do dnia i godziny. Został wezwany do prokuratury celem przedstawienia zarzutów - poinformował Korneluk w TVP Info. Nie zdradził jednak terminu tej czynności.