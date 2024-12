Założenia ustawy

Jej celem jest przede wszystkim udoskonalenie w obszarze niemilitarnym zagadnień związanych z zapewnieniem warunków do przetrwania ludności. Uzupełnia ona i porządkuje działania mające na celu przygotowanie podmiotów ochrony ludności do reagowania w czasie pokoju, stanu wojennego i wojny. Oparta jest na założeniu wykorzystania na potrzeby ochrony ludności istniejących zasobów, w szczególności sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ochotniczych straży pożarnych, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego oraz innych organizacji społecznych działających w dziedzinie ratownictwa, ochrony ludności, pomocy humanitarnej i edukacji dla bezpieczeństwa.

"Jeden z najważniejszych projektów legislacyjnych ostatnich lat"

- My mamy dużą armię, trzecią co do wielkości pod względem liczebności w NATO, ale musimy mieć także społeczeństwo odporne na zagrożenia, w tym ataki w cyberprzestrzeni - powiedział szef MON. - To społeczeństwo decyduje o tym, czy wygrywamy wojnę, czy ją przegrywamy, czy przetrwamy sytuację konfliktu, czy upadniemy. Silne społeczeństwo to numer jeden - zaznaczył.