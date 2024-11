Sikorski do Trzaskowskiego: słuchaj, podpiszesz mi tych 50 nominacji ambasadorskich, co?

Akceptuję wynik prawyborów. Wzywam wszystkich, którzy na mnie głosowali do bezwarunkowego poparcia kandydata na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego - oświadczył w sobotę Radosław Sikorski. - Rafale, walcz, walcz, walcz i wygraj! - wykrzyknął, zwracając się do zwycięzcy.

Po ogłoszeniu wyników premier Donald Tusk powiedział, że Koalicja Obywatelska miała dwóch świetnych kandydatów. - Naprawdę zasłużyliście na najwyższe słowa uznania, obaj sprostaliście temu wyzwaniu, nie było to łatwe. Jesteśmy dzisiaj odpowiedzialni za losy naszej ojczyzny, wzięliście na siebie wielki ciężar, sprostaliście temu - oświadczył, zwracając się do Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego.

Sikorski: walcz, walcz walcz i wygraj!

- Akceptuję wynik prawyborów. Rafale, gratuluję. Wzywam wszystkich, którzy na mnie głosowali do bezwarunkowego poparcia kandydata na prezydenta RP, Rafała Trzaskowskiego. Rafale, walcz, walcz, walcz i wygraj! - wykrzyknął Sikorski.

Podkreślił, że "dyplomacja jest i będzie pierwszą linią obrony Rzeczpospolitej" i "będzie wspierać prezydenta Rafała Trzaskowskiego".- No i słuchaj, podpiszesz mi tych 50 nominacji ambasadorskich, co? - powiedział na koniec Sikorski, zwracając się z uśmiechem do Trzaskowskiego.