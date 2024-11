Partyjni liderzy mieli faworyta, ale decydują "doły". "Sytuacja może być różna"

Większe zaangażowanie liderów partyjnych widoczne było w kierunku jednego z kandydatów, czyli Rafała Trzaskowskiego - powiedziała w "Jeden na Jeden" ministra Marzena Okła-Drewnowicz (PO). Dodała jednak, że "to tak zwane doły partyjne decydują, więc sytuacja może być różna".

"To doły partyjne decydują, sytuacja może być różna"

- Najważniejsze, że prawybory się odbyły. Najważniejsze, że widzieliśmy olbrzymie zainteresowanie i zaangażowanie członków. Natomiast widzimy też zaangażowanie osób, które pełnią ważne funkcje, czy to w rządzie, czy to w parlamencie - mówiła w "Jeden na jeden" ministra do spraw polityki senioralnej, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz.