Poseł Konfederacji o wyjściu Polski z Unii: być może kiedyś

Wawer o wyjściu Polski z Unii: być może kiedyś Źródło: Radio Zet

Być może kiedyś, kiedy Polska będzie na to gotowa - powiedział poseł Konfederacji Michał Wawer, pytany o kwestię ewentualnego wyjścia z Unii Europejskiej. Ocenił, że "przede wszystkim powinniśmy być gotowi na to, że Unia Europejska po prostu się rozpadnie". Do słów Wawra odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski.

W rozmowie z wiceprzewodniczącym klubu Konfederacji w środę w Radiu Zet pojawiła się kwestii obecności Polski w Unii Europejskiej. - (Konfederacja) być może chciałaby, żebyśmy z tej Unii Europejskiej wyszli, prawda? - zapytała prowadząca program. - Być może kiedyś, kiedy Polska będzie na to gotowa - powiedział Michał Wawer. - My nawet z poseł Anną Bryłką kilka lat temu przygotowaliśmy taki dokument "Polexit - bezpieczne wyjście awaryjne" - dodał.

Jak przekazał, w tym dokumencie jest mowa o tym, że "w długiej perspektywie może się zdarzyć sytuacja, w której Polska chce lub musi wyjść z Unii Europejskiej i my powinniśmy w tej chwili się skupić na tym, żeby się do tego przygotować".

- To znaczy, żeby odzyskiwać chociażby zdolność do działania w obszarach, których od tych już 20 lat są w rękach Unii Europejskiej. Właśnie chociażby polityka handlowa - wskazał Wawer. - My w Polsce od dwóch dekad nie prowadzimy własnej polityki handlowej i celnej, bo Unia Europejska to przejęła i to powoduje, że my nie mamy też w administracji publicznej ludzi, którzy się na tym znają, którzy potrafią to negocjować, którzy potrafią to robić i my powinniśmy te zdolności odbudowywać - mówił.

Michał Wawer Źródło: Tomasz Gzell/PAP

Pytany, w jakiej perspektywie moglibyśmy wyjść z UE, odparł: - Nie mam pojęcia. To zależy od układów w samej Unii Europejskiej i od tempa naszych przygotowań.

- My przede wszystkim powinniśmy być gotowi na to, że Unia Europejska po prostu się rozpadnie - ocenił Wawer. Jego zdaniem "taki scenariusz jest na stole".

- W każdej chwili mogą się pojawić z Unii Europejskiej pomysły, dyktaty, na które Polski naród się nie zgodzi po prostu - mówił.

Na uwagę, że ewentualne wyjście z UE oznacza, że jesteśmy sami, Wawer powiedział, że "to jest pytanie, czy będziemy zupełnie sami, bo jeśli Unia Europejska się rozlatuje, to nie jesteśmy sami". - Wtedy inne państwa też się znajdują poza Unią Europejską i możemy na przykład budować w to miejsce nowy blok handlowy, nowy wspólny rynek, być może ze wszystkimi krajami byłej Unii Europejskiej, być może z tymi tylko z naszego regionu, być może jeszcze jakoś inaczej - dodał.

Sikorski reaguje: żeby potem nikt nie mówił, że nie wiedział

Wypowiedź posła skomentował w czwartek rano w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Żeby potem nikt nie mówił, że nie wiedział, że głosując na Konfederację, głosuje za wyjściem z UE i stworzeniem bariery celnej na Odrze" - napisał.

Żeby potem nikt nie mówił, że nie wiedział, że głosując na @Konfederacja głosuje za wyjściem z UE i stworzeniem bariery celnej na Odrze. https://t.co/rjQPKyiWRJ — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) April 10, 2025 Rozwiń