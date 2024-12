Noworoczne orędzie prezydenta Andrzeja Dudy

Przed Polską wciąż jest wiele wyzwań. To, jak na nie odpowiemy, zdecyduje o tym, czy ten dobry czas dla Polski będzie kontynuowany - powiedział w orędziu noworocznym prezydent Andrzej Duda. Nawiązując do przyszłorocznych wyborów prezydenckich podkreślił, że "bezpieczeństwo naszej ojczyzny musi być najważniejszą sprawą dla przyszłego prezydenta". - Niezależnie od tego, komu powierzymy ten urząd - dodał.

- Ostatni dzień kończącego się roku to czas, w którym składamy sobie życzenia. Ale ten dzień to również moment, kiedy dokonujemy podsumowań tego, co za nami i robimy plany na przyszłość. Dlatego właśnie w tym wyjątkowym dniu z dumą, ale i ze wzruszeniem przychodzi mi zwrócić się do państwa już po raz 10. w orędziu noworocznym - powiedział na wstępie Andrzej Duda.