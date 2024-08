Nieznany obiekt na terytorium Polski. Drugi dzień poszukiwań. Co wiemy

Na terytorium Polski prawdopodobnie nadal znajduje się obiekt powietrzny, który wleciał podczas zmasowanego ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę. W poniedziałek w gminie Tyszowce w poszukiwania zaangażowanych było około 100 żołnierzy. Pomagali też policjanci, którzy szukali świadków. Wtorek to drugi dzień poszukiwań obiektu.

Od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie regularnie prowadzą zmasowane uderzenia powietrzne na wszystkie regiony Ukrainy. Podczas tych ataków pociski kilkukrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Doszło do tego również w poniedziałek, ponownie podczas zmasowanego nalotu na Ukrainę.

Za reagowanie w takich sytuacjach odpowiada Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, pozostające w kontakcie z MON i Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. To Dowódca Operacyjny - obecnie jest nim gen. Maciej Klisz - i podległe mu Centrum Operacji Powietrznych odpowiadają za monitorowanie sytuacji i śledzenie obiektów mogących stanowić zagrożenie, a w razie potrzeby - decyzję o poderwaniu myśliwców i ewentualną decyzję o strąceniu nadlatujących obiektów.

Obiekt wleciał nad terytorium Polski

Przed godziną 13 w poniedziałek gen. Klisz zapewnił, że obiekt był "w pełnej kontroli, w pełnym nadzorze" i była gotowość do jego zestrzelenia . W tej sprawie Dowódca Operacyjny był w kontakcie z ministrem obrony, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, jak i szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą.

Dowódca Operacyjny: to prawdopodobnie bezpilotowy statek powietrzny

Klisz poinformował, że niezidentyfikowany obiekt powietrzny to prawdopodobnie bezpilotowy statek powietrzny. - Z charakterystyki wynika, że obiekt nie jest rakietą, nie jest to pocisk ani hipersoniczny, ani balistyczny, ani rakieta kierowana. Jest to prawdopodobnie obiekt typu bezpilotowy statek powietrzny, który w tej chwili, zgodnie z procedurami przyjętymi w państwie, określamy jako niezidentyfikowany obiekt powietrzny - powiedział generał.