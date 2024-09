Zbigniew Rau to człowiek o gigantycznych skokach nastrojów, połączonych z nieokiełznanymi wybuchami psychicznej agresji. Czuję się ofiarą jego działań - powiedział w wywiadzie dla Wirtualnej Polski były rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Ocenił, że zachowanie jego byłego szefa "ocierało się co najmniej o mobbing".

- Moje relacje z ministrem Rauem bywały trudne od pierwszego dnia pracy. Parafrazując słynną wypowiedź Lecha Wałęsy , na początku plusy przesłaniały minusy, gdyż było ich znacznie więcej. Również ze strony pana ministra. Życie to jednak ewolucja. Ostatecznie czuję się ofiarą działań Zbigniewa Raua, które moim zdaniem ocierają się co najmniej o mobbing. Moja opinia na ten temat znajduje się zresztą w aktach medycznych MSZ. Tam zgłosiłem sprawę - poinformował.

Zdradził, że trafił do szpitala "w związku z przemęczeniem w pracy i załamaniem nerwowym". - Kiedy wyszedłem, minister podczas spotkania przywołał Wielką Pardubicką, czyli tradycyjny wyścig koni w Czechach. Zapytał mnie, czy wiem, co tam się robi z tymi, które złamią sobie nogę i stają się bezużyteczne. Odpowiedziałem, że strzela się do nich, zabija. Minister odpowiedział, że on mi tego nie zrobi - powiedział Jasina.