Kontrowersje wokół KPO. "Ewenement na skalę światową"

Kluczowe fakty:

Najpierw oburzenie wywołał program KPO dla branży hotelarsko-restauracyjnej. Za publiczne pieniądze kupowano m.in. jachty.

Obecnie wątpliwości podnoszone są także wobec wydatkowania środków w ramach programu KPO dla kultury.

Chodzi m.in. o ogromną liczbę wniosków odrzuconych z powodów formalnych.

- Dotacje przyznaje jedna instytucja, która w dodatku nie jest w tym wyspecjalizowana - mówi w rozmowie z TVN24+ Marcin Bałczewski z Domu Literatury w Łodzi