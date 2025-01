- Czy ja jestem ujęty w tym wniosku pana Jerzego Owsiaka do policji? - odpowiedział pytaniem na pytanie Nawrocki. - Ja nie podsycam do żadnej nienawiści - stwierdził kandydat na prezydenta popierany przez PiS .

Groźby pod adresem Owsiaka

We wtorek, w mediach społecznościowych, Jerzy Owsiak opisał jeden z telefonów odebranych w Biurze Prasowym Fundacji. Osoba, która dzwoniła, najpierw zapytała, czy dodzwoniła się do biura Owsiaka, a następnie powiedziała: "Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden". Prezes WOŚP napisał, że to kolejna w ostatnich dniach groźba. "Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby" - oznajmił Owsiak.