Trzęsienie ziemi w armii. Generałowie tracą stanowiska

Były rektor przeniesiony do dyspozycji kadrowej

Generał "od czarnej roboty"

Do rezerwy kadrowej został przeniesiony także gen. Grzegorz Skorupski, który - według rozmówców Onetu - był "oficerem od tzw. czarnej roboty" Bartosza Kownackiego - wiceministra obrony do spraw przemysłu zbrojeniowego u Antoniego Macierewicza. - Jeśli coś się ministrowi nie podobało, to właśnie on dzwonił z pogróżkami do żołnierzy, ale także do prezesów firm zbrojeniowych. Za Macierewicza Skorupski był nie do ruszenia. Błyskawicznie też awansował, mimo że nie miał żadnego doświadczenia wojskowego, a po angielsku mówił bardzo słabo - mówił Onetowi oficer, który miał otrzymywać te pogróżki.