Nagroda, ale też "wyzwanie i zadanie". Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń ambasadorem różnorodności

Piotr Jacoń, dziennikarz TVN24, został Ambasadorem Różnorodności. To wyróżnienie przyznawane przez miesięcznik "My Company Polska" organizacjom, firmom i osobom, które promują różnorodność i równość. Jacoń został wyróżniony za "dziennikarstwo przełamujące tabu i otwierające oczy na potrzeby drugiego człowieka".

- Jestem ojcem, ale mam także wiele innych ról społecznych, bo też jestem różnorodny. Jestem ojcem transpłciowej młodej kobiety, która ma na imię Wiktoria i ona też jest różnorodna - mówił dziennikarz odbierając to wyróżnienie.

- Wspólnie z Wiktorią - do jakiegoś stopnia wspólnie - wydajemy teraz książkę pod tytułem "Wiktoria" i to nie jest lokowanie produktu, (...). To jest sygnał, że my ulokowaliśmy siebie we wspólnym projekcie. I w tej książce Wiktoria mówi o sobie: "jestem transpłciowa, ale transpłciowość to jest jedna z wielu moich cech" - kontynuował.

Nagroda, która jest "wyzwaniem i zadaniem"

Jacoń mówił, że ta nagroda to także "wyzwanie i zadanie". - Z jednej strony fajnie usłyszeć, że coś się chyba zrobiło, skoro jest się ambasadorem, ale to jest jednocześnie zadanie do robienia (tego - red.) dalej, do ambasadorowania różnorodności i też często nieoczywistej różnorodności. Zwłaszcza w tej kategorii, w której ja jestem (wyróżniony - red.), gdzie jest także dużo tęczy. Wydaje się, że osoby spod znaku tęczy oczekują odnalezienia w społeczeństwie, w ramach tej różnorodności właśnie - mówił.

- I bardzo często się zapomina o tym, że ta ich cecha, która gdzieś się odnajduje w jednej z tych literek LGBTQ+, jest tylko naprawdę jedną z cech. I tak też moja córka o sobie mówi. Jak rozmawialiśmy o jej transpłciowości, to ona bardzo starała się to podkreślać, a teraz ja się starałem podkreślać, bo jestem także jej ambasadorem, że transpłciowość to jest tylko jedna z wielu jej cech - powiedział.

Wśród wyróżnionych znaleźli się także aktor Andrzej Seweryn i piosenkarz Michał Szpak.

"Polskie Nagrody Różnorodności (Polish Diversity Awards 2024) to jedyne w Polsce wyróżnienia dla firm, organizacji i osób, które w swojej działalności promują różnorodność, równość i inkluzywność, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w otoczeniu biznesowym" - czytamy na stronie "My Company Polska".

Autorka/Autor:mjz//mrz

Źródło: TVN24, My Company Polska