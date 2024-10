Kto byłby lepszą kandydatką Lewicy na prezydenta?

Wolna Wigilia?

- Potrzebujemy tego czasu, żeby dojechać do rodziny, żeby przygotować się do obchodów, czy to świąt, jeżeli jesteśmy wierzący, czy to po prostu spędzenia rodzinnego czasu, jeżeli nie. Powiedzmy sobie szczerze, od wielu, wielu lat 24 grudnia w wielu miejscach to nie jest taka prawdziwa praca, a często praca na pół gwizdka. A tam, gdzie faktycznie trzeba pracować, jest poczucie niesprawiedliwości, bo przecież chciałoby się ten czas już spędzić z najbliższymi - zwracała uwagę.

Dopytywana, czy to będzie dodatkowy dzień wolny od pracy, Dziemianowicz-Bąk odparła, że "oczywiście chcemy, żeby to był dodatkowy dzień wolny". - Choć jest to też, tak jak powiedziałam, pewnego rodzaju urealnienie sytuacji faktycznej. Bo jeżeli ta praca często polega na tym, że przychodzimy do pracy, dzielimy się opłatkiem albo w jakiś sposób składamy sobie życzenia z współpracownikami, to nie jest to dzień, w którym coś jest wytwarzane czy produkowane - dodała.