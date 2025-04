Bodnar o sprawie Cyby: było wiele błędów Źródło: TVN24

Nie dostrzeżono wagi znaczenia sprawy i osoby, której dotyczy całe postępowanie - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, odnosząc się do kwestii przeniesienia z więzienia Ryszarda Cyby.

Ryszard Cyba skazany za zabójstwo Marka Rosiaka w biurze PiS w Łodzi w 2010 roku został zwolniony z zakładu karnego z uwagi na stan zdrowia. Z więzienia Cyba, jak mówiła wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart, trafił do schronisko dla bezdomnych z całodobową opieką medyczną, a stamtąd do szpitala psychiatrycznego. Rzecznik łódzkiego sądu okręgowego zaznaczył, że nie oznacza to, że Cyba został uwolniony.

Do sprawy odniósł się w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar.

Zapytany, czy nie było błędem to, że Cyba od razu nie trafił do szpitala psychiatrycznego, powiedział, że "w tej sprawie było wiele błędów". - I to myślę, że na poziomie funkcjonowania różnych instytucji i koordynacji działań ze sobą, jak również na takim poziomie komunikacyjnym, takiego zaalarmowania, że to jest ważna sprawa i że należy bardzo dokładnie się przyjrzeć, co się będzie działo w kontekście zawieszenia wykonywania kary w stosunku do pana Ryszarda - mówił.

W ocenie Bodnara, "nie dostrzeżono wagi znaczenia i sprawy, i też osoby, której dotyczy całe postępowanie".

Dodał, że w sprawę było zaangażowanych kilka instytucji. - Po pierwsze to był Sąd Okręgowy w Łodzi, który wydał postanowienie na posiedzeniu niejawnym. Po drugie to był Zakład Karny w Czarnem. Po trzecie mieliśmy też tutaj udział prokuratury, która nie uczestniczyła w tym postępowaniu, bo było niejawne, ale jak dostała postanowienie, to uznała, że nie należy tego postanowienia zażalić - mówił Bodnar.

- Wczoraj wysłałem specjalnie prokuratora z Departamentu Postępowania Sądowego w Prokuraturze Krajowej do Łodzi, żeby zapoznał się z aktami postępowania i czekam na kompleksową notatkę w tej sprawie - powiedział minister.

Bodnar: mamy kłopot z brakiem koordynacji i wyobraźni

Pytany, czy prokuratura powinna się złożyć zażalenie na tę decyzję sądu, odpowiedział, że "nawet jeżeli mogłyby być merytoryczne powody, żeby się nie żalić, to zostaje pytanie znowu o kwestię komunikacji, kto został o tym powiadomiony".

- Ja o tym od prokuratury się nie dowiedziałem - przyznał. Jak ocenił, "mieliśmy tutaj ten problem komunikacyjny".

Przekazał, że "jedna z decyzji, którą podjęliśmy, jest taka, żeby przeprowadzić bardzo głęboki audyt tego wszystkiego, co się dzieje".

- Dzisiaj pani ministra Maria Eichart, która wzięła na siebie ciężar odpowiedzialności za wyjaśnienie wszystkiego, jedzie do zakładu karnego w Czarnem, bo to ten zakład przewiózł pana Ryszarda Cybę do tego schroniska dla bezdomnych i to oni podjęli decyzję, żeby na bazie tych dokumentów to zrobić - powiedział Bodnar.

Zauważył, że "zakład karny w momencie, kiedy już podejmował decyzję o przewiezieniu (Cyby-red.), dopiero w tym momencie zwrócił się do sądu o zastosowanie środków dozoru elektronicznego jako jednego z tak zwanych środków zabezpieczających". - I okazuje się, że sąd wyznaczył termin rozpoznania tego dopiero na 8 maja - dodał.

- Także widzimy, że tutaj mamy kłopot nie tylko z funkcjonowaniem różnych instytucji, ale też z brakiem koordynacji, brakiem wyobraźni i z problemem systemowym w ogóle, w jaki sposób traktować tego typu osoby, co do których już nie można dalej wykonywać kary pozbawienia wolności ze względu na ich stan umysłowy. Natomiast, czy jest miejsce, w którym te osoby mogłyby przebywać, czy miejsce w ramach zakładów karnych, czy być może jakiś odrębny ośrodek szpitalny? - mówił.

Minister sprawiedliwości powiedział, że zdaje sobie sprawę z tej sytuacji. - Analizujemy ją na wszelkie możliwe sposoby. Nie uciekamy od rozwiązania problemu - zapewnił.